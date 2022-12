Galerii ⟩ Väike-Maarja vald tähistas aastapäeva jõululaada ja talvise tantsupeoga

"Soovin meile kõigile positiivset ja elurõõmsat meelt ning ühistegemise lusti oma perega meie koduses Väike-Maarja vallas," rääkis volikogu esimees Hans Kruusamägi oma kõnes. Ta rõhuta, et kodu on meie kindlus, kus soovime tunda ennast vabalt, veeta kvaliteetaega perega ning lõõgastuda.

Kruusamägi väljendas, et kogukonna ühtseks arenguks on vaja teha koostööd ja olla üks meeskond. "Vaid nii saame luua elukeskkonna, kus on hea elada ja mille saame pärandada oma lastele ja lastelastele," sedastas volikogu juht.