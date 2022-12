Natali Väli lahkub Rakvere teatrist

"Proovin usaldada elu ja enda saatust ning annan leebelt teada, et olen kevade lõpuga vaba, valmis liikuma ning ootan huviga põnevaid pakkumisi ja koostööd," kirjutas Väli esmaspäevases postituses ning lisas, et pakkumiste puhul ei sea ta piire ei töö ega koha osas. Siiski tunnistas ta, et tal oleks südamest kahju, kui ei saaks enam teha näitlejatööd.