Lohesurfar tegi Birgitiga hooajale vägeva avastardi

Eile kogu Eestis lumeuputuse korraldanud torm Birgit andis lohesurfaritele võimaluse talihooaeg vägevas tuules avada. Hommikul andis juba aastaid Tartus elav kuid Virumaa juurtega Raigo Piho oma ülemusele teada, et jääb tööle hiljaks. Nii mõne tunni. Kogu varustus oli juba samuti valmis pakitud ning hommikul üheksast oli noor mees järvejääl rekordnumbreid taga ajamas. "Teadsin, mis mind ees ootab. Muretsesin vaid jääolude pärast," sõnas ekstreemspordiharrastaja ja lisas, et jää oli parem, kui ta kartis. Nüüdseks olevat kogu Peipsi rannaäär jäähunnikuid täis.

Oma sõidu planeeris Piho põhjalikult ette. "Tormiga võitlemine ei ole see, et pauhti lähen," selgitas surfar. Ekstreemsportlane jälgis ilmaennustust: mida teeb tuul, palju tuleb sademeid. "Sellise tormiga ei lähe lihtsalt lustima, vaid mingit numbrit omale sõitma," selgitas Piho ja lisas, et küllap oli see koht, kus tema sõitmas käis, Eesti hetkel üks parimaid.