Ilutulestikumüüjad käibe üle ei kurda

Rakvere Vaala keskuses Pariisi Tulede müügipunktis esimest aastat tulevärki müüv Agnes leiab, et paugud ja tulevärk käivad pühade juurde.

Ilutulestikumüüjatele on algamas aasta magusaim aeg. Aina enam omavalitsusi jätab aastavahetusel suure tulevärgi tegemata, see on pannud aga inimesi varuma rohkem paugumoona isiklikuks kasutamiseks.