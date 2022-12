Lähipäevil tuleb kuni 18 kraadi külma

Neljapäeva öösel pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab mitmel pool lund ja lörtsi, saartel ka vihma, on jäiteoht! Sadu on paiguti tugev ja tuiskab, hommikuks järk-järgult hõreneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 23 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, pärast keskööd langeb, hommikul on sisemaal vahemikus -7 kuni -13 kraadi, saarte rannikul on kuni +2 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne- ja Kagu-Eestis sajab lund, kohati tuiskab. Puhub lõunakaare tuul 4-9, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul saartel muutlik tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni -5, ida pool -6 kuni -12 kraadi, pärastlõunal langeb sisemaal kiiresti.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja on udu. Puhub lõunakaare, Lääne-Eestis ka läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus -9 kuni -15 kraadi, kohati on kuni -18 kraadi, saartel ja läänerannikul on -1 kuni -7 kraadi ning hommikuks tõuseb. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja on udu. Puhub enamasti lõunakaare, saartel ka muutlik tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -5 kuni -12 kraadi, saarte rannikul on kohati kuni -1 kraadi.