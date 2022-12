Keskpolügooni valmistatakse ette Kevadtormi lahinguteks

Igaaastane õppus Kevadtorm kulmineerub järgmisel aastal pataljoni tasemel lahinglaskmistega, mille peakorraldaja on 1. jalaväebrigaad.

"Kevadtorm ja lahinglaskmised on väärikas ja meeldejääv avapauk sõdurite reservteenistusele ning seetõttu on meie ülesandeks luua lahinguväli, mis tekitab väljakutseid ja võimalikult ligilähedalt matkib reaalset olukorda. Ma usun, et kilomeetritepikkune välikindlustuste süsteem, kus jalaväekompanii saab pidada kaitselahinguid, nagu ka nende operatsiooni toetavad kaudtule- ja lahingutoetusüksused, aitavad sellele kõvasti kaasa," ütles 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel.