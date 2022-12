Reedel võidakse tühistada siseveekogude jääle mineku keeld

"Monitoorime olukorda, ning kui kõigil veekogudel on jää paksus 10 sentimeetrit või rohkem, välja arvatud loomulikult jõed, võtame jääkeelu maha," rääkis päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu.

Jää on kõige õhem voolava veega veekogudel. "Osa veekogusid, nagu Rakvere tiik, on topeltjääga. Õnneks tulevad külmad peale ja neljapäeval päästemeeskonnad teevad uued mõõtmised. Me tahaksime nädalavahetuseks jääle mineku keelu tühistada, aga ma ei saa seda veel lubada," jätkas Kirsipuu.