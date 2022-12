“Aasta teo 2022” nominendid

Ülle panus vähiravisse oli ennastsalgav ja üli­inimlikke pingutusi nõudev, mis oli näha igal pühapäeval kaheksa nädalat järjest teleekraanil. Saavutada selline tase nii lühikese aja jooksul on imetlusväärne. See näitab tema töökust ja sihikindlust, samuti südame suurust, arvestades, miks see teekond üldse ette võeti. Ilmselt puudutas kaasaelajaid tema inimlikkus, soojus, siirus ja tundlikkus, mis oli näha nii proovides kui ka peale tantse intervjuusid andes. Samuti andis ta suure panuse Rakvere teatri ning Lääne-Virumaa tuntuse tõstmisel.

Raivo Olev ja Martin Tanning – Ukrainale kuulivestide valmistamise ja saatmise eestvedamise eest

Alguse sai kõik sellest, et Raivo sõber Martin Tanning läks üsna sõja algul toetusega (bussitäis kaupa) Ukrainasse sõdima. Ta ütles: “Parem kaitsta Eestit Ukraina pinnal kui siin kohapeal.” Seal aga öeldi, et pole mõistlik saata teda eesliinile, sest ta on neile kasulikum siit abistades. Kuna kohaliku OUN-i (vaste meie Kaitseliidule) mehed läksid kodumaad kaitsma sisuliselt toariietuses ja kuuliveste oli pea võimatu saada, andis Martin selle info Raivole ja tema võttis kohe tuld, kontakteerus Palmse Mehaanikakoja tegevjuhi ja omanikuga, kes mõlemad andsid hetkega oma nõusoleku abistada ning toetada.

Kaspar Eevald – dokfilmi “Teel tippu: Project Matterhorn” tegemise eest

Kasparile on see esimene filmitegu, kuid see on õnnestunud suurepäraselt. Nagu ikka midagi tehes, annab ta endast parima, see on näha ka filmilinal. Filmis kajastub ausalt kogu mägironimise ilu, võlu ja valu – kogu inimeseks olemine. Oluline on rääkida ka ebaõnnestumisest. Selleks peab julgust olema. Ebaõnnestumist oma õppetunnina võtta on targa inimese oskus. Selle kajastamine on innustav teistelegi: proovi uuesti, sa õpid ja suudad!