Juubelit tähistav “Aasta tegu” kutsub parimaid selgitama

Kuigi aasta silmapaistvaimate tegude valimist on korraldatud juba 20 aastat, ei ole rahva huvi ettevõtmise vastu vähenenud. Omavalitsuste liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi lausus, et konkursi populaarsus rahva seas näitab, et seda on maakonnas vaja.

“Kui üks konkurss kestab elujõulisena kakskümmend aastat, siis on see kõige ehedam märk jätkusuutlikkusest,” ütles Hõbemägi.

Tema sõnul on aastate lõikes stabiilsena püsinud konkursile esitatud kandidaatide arv, samuti inimeste hulk, kes võtavad hääletusest osa. Kuigi aasta-aastalt kasvab nende inimeste arv, kes osalevad hääletuses veebikeskkonna kaudu, on siiski vajalik võimalus hääletada pabersedeliga posti teel või maakonna raamatukogudes.



“Inimeste huvi aasta teo konkursi vastu näitab, et tublisid tegijaid märgatakse ja soovitakse esile tõsta,” mainis Hõbemägi.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi sõnul sõelub konkursile esitatud kandidaate kõigepealt Virumaa Teataja, VIROL-i ja Lääne-Viru keskraamatukogu esindajatest koosnev niinimetatud eelžürii, kes selgitab välja, kas kandidaat ikkagi vastab konkursi statuudile ning kas tublit tegu on võimalik juba nominendiks kuulutada.

“Kahtlemata on maakonnas väga palju säravaid tegijaid, kuid aasta teo konkursile seab raamid just aeg. Igal aastal valime just lõppeva aasta silmapaistvaimat tegu,” lausus peatoimetaja.

Aasta teo väljaselgitamine toetub puhtalt rahvahääletusele. Pärast kolm nädalat kestnud hääletusprotsessi loevad igal moel antud hääled kokku samuti Virumaa Teataja, VIROL-i ja keskraamatukogu esindajad. Võitjad püsivad ranges saladuses kuni aasta teo galaürituseni.

Tänavune gala on korraldajate sõnul tähtsa juubeli puhul pisut erilisem. Mis täpselt 3. veebruaril toimuma hakkab, jääb korraldajate kinnitusel veel saladuseks, kuid kindel on see, et üllatusi tuleb.