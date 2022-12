Malesaurused Pagar ja Vaher seilavad endiselt võidulainel

“Kalev mängib rahulikku, soliidset mängu. Oleks justkui kogu aeg nõus viigiga, samal ajal hoiab, nagu öeldakse, rusikat taskus. Just selline taktika on talle ennegi edu toonud. Tõi seekordki. Meie omavahelises partiis mängisin kogu aeg põhjendamatult võidule, kuigi ka viigist oleks turniirivõiduks täielikult piisanud,” kommenteeris Eino Vaher võitja selgitanud kohtumist. Vaheri sõnul õhtul kodus partiid interneti abil analüüsides aga selgus, et seis oli kogu aeg täiesti võrdne, ja ta kurtis, et lõpuks jäi ka mõtlemiseks aega väheks.