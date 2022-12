Veetorude lõhkemise tõttu puudub Väike-Maarjas kuues majapidamises ajutiselt vesi

Veetorude lõhkemise tõttu on ajutine veekatkestus Väike-Maarjas Lõuna tänava majades 9, 11, 13, 15, 17 ja 19. Pandivere Vesi OÜ direktor Gennadi Filippov lausus, et avariist andis märku see, et vesi oli maapeale tunginud, ning neile anti juhtunust teada täna hommikul.