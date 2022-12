Sotside nimekirjas kandideerib teatrijuht, Isamaas aga läänevirulastele tundmatu audiitor

EKRE nimekirjas kandideerivale Evelin Poolametsale võib aga vist õnne juba ette ära soovida – oleks väga suur ime, kui tema riigikogu järgmisse koosseisu ei pääseks. Nimelt on erakond asetanud ta üleriigilises nimekirjas viiendaks ja on äärmiselt vähetõenäoline, et ta sellelt positsioonilt parlamenti ei jõua.