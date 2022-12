Varasem kogemus seljatas Birgiti

Lumetormi ajal oli suurim elektrikatkestus Lääne-Virumaal Aasperes ja see vältas neli ja pool tundi. "Oleme saanud eelmistest lumetormidest õppetunnid, millega nüüd varakult arvestasime," ütles ida regionaalse staabi juht Heigo Olu. Ta tõi näiteks, et kui varem lume lükkamisega viivitati, siis sel korral suurendati teedel lume lükkamisega seotud mahtusid ja tööd tehti ööpäev läbi. "Püüdsime vältida olukorda, kus inimesed jäävad maanteele hätta, teed ummistuvad lumest kiiresti ja me ei saa õigeaegselt appi minna," selgitas Olu.