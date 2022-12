Kalkuni jõulupraest saaks terve suguvõsa söönuks

Enne jõulupühi on alati paras peavalu, mida kokku tulevale suguvõsale lauale panna. Üheks võimaluseks on kalkunipraad. Karusaare mahetalu perenaine Elen Põdra sõnas, et ahjust tulnud kalkun meenutab seapraadi, kuid tegemist on tervisliku linnulihaga.