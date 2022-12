Juhtkiri: kas valimised toovad üllatusi?

Omaette lugu on erakonnaga Parempoolsed, mis tuli küll näiliselt bravuurselt, aga nüüd on kännu taga täitsa kinni. Sellele viitab juba asjaolu, et kandidaatide nimekirjad lubatakse avalikustada alles jaanuaris. Milles asi, Parempoolsed? Teised teevad juba ammu propagandat, teil pole ei nimesid, ei nägusid. Kui te jaanuaris oma nimekirjadega välja tulete, on rong juba ammu läinud.