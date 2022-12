Juhi aga juga julgesti!

Ukrainas käivad juba aasta aega julmad tapatalgud, kus ühe rahva lihtsad inimesed tapavad teise rahva lihtsaid inimesi. Eestis lööb üks inimene maas lamavat abitut teist inimest mitu korda jalaga. Internetis levib video, kus teismeliste kamp peksab jõhkralt oma eakaaslast. Miks ometi? Arvatakse, et noorte vägivaldse käitumise põhjust tuleb otsida koolist, sest seal ei õpetata õpilastele sotsiaalseid oskusi piisavalt. On soovitatud, et koolis peaks olema lausa eraldi tund tunniplaanis sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Muidugi saab selliseid oskusi koolis paremini õpetada, aga eraldi õppeainet ma ei poolda.