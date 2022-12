Repliik: suur vend jälgib meid igal sammul

“Igal pool, kuhu sa lähed, passivad nad peale. Isegi vetsus ja vannitoas. Uurivad, kas sa käitud hästi või halvasti. Ja üldiselt inimesed siis parandavad oluliselt oma käitumist ja käivad mööda nööri. Et nii-öelda suurele vennale meele järele olla ja meelehead saada. Miks me manipuleerime sedasi oma tuleviku kandjatega? Miks me ajupeseme neid niisuguse orwellliku maailmakäsitlusega?”

Kuulasin ja ei saanud täpselt aru, millest jutt, kuniks välgatas, et kas tõesti on tegu päkapikkudega. Need jõulumehe käsilased tulevad mänguasjatehastest mööda ilma ringi kondama ja laste susse täitma. Kellele komm, söetükk või sibul. Tegemist on motivatsioonipaketiga, mille abil vanemad saavad jõustada oma soove näiteks korras toast, lõpetatud õppetükkidest, loetud raamatutest või majapidamistöödes kaasalöömisest.