Väike-Maarja vallavalitsus leidis, et Ao paisjärve haldamine toob kaasa suure rahalise kohustuse, milleks eelarves pole raha. Nimelt on keskkonnaamet seadnud omanikule kohustused, et pais vastaks õigusnormidele ja puhastatakse ära.

Vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi juhtis tähelepanu, et viimati oldi samamoodi hädas Nõmme Veskijärvega. Järv käis kuuma kartulina käest kätte. Kõigepealt anti see riigiomandisse ning riik andis selle omakorda RMK-le ning lõpuks korda ei teinud seda keegi, sest see on väga kulukas.