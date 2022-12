Rakvere kooliõpetaja pälvis transpordiameti tunnustuse

Aasta õpetaja auhinna pälvis Rakvere põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Karin Põdra. Transpordiameti ohutusala ekspert Diana Okas ütles, et Põdra on küll kehalise kasvatuse õpetaja, kuid on enda südameasjaks võtnud ka noorte jalgratturite koolitamise ning juhendab koolis liiklusringi.

"Juba peaaegu kümme aastat on ta järjekindlalt aidanud 3. klasside õpilastel selgeks saada ohutu liiklemise põhitõed ning selle aja jooksul on tema käe all jalgratturi juhiloa saanud ligikaudu 180 õpilast. Karini õpilased on võitnud ka jalgratturite võistlusel Vigurivänt auhinnalisi kohti," rääkis Okas.