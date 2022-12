Viru malev kutsub kõiki rahvamatkale

„Rahvamatka korraldame üheltpoolt Rakvere vabastamise aastapäeva meeles pidades ja mälestame selle „vabaduse matkaga“ neid, kes andsid oma elu Eesti Vabadussõjas meie riigi iseseisvuse eest võitlemisel. Teisalt on see hea võimalus tähistada tervislikult ja koos, uue aasta algust. Matkama tulevad meie kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, kuid oodatud on kõik, kes soovivad seda tähtpäeva tähistada ja lihtsalt liikuda“, ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.