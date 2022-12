Reinar Halliku Korvpallikooli poisid võitsid Eesti karikavõistlused

"Väga hea tunne on," vastas korvpalliliidu vahendusel Reinar Halliku Korvpallikooli U16 meeskonna peatreener Andres Sõber spordireporterite lemmikküsimusele "Mis tunne on?". "Täpselt nagu omal ajal. Ma pabistasin muidugi õudselt, aga poisid ... no täielik nauding. Ma igal juhul asetan ennast siin natuke kõrvale, sest ma natuke liiga vähe annan trenni neile. Reinar [Hallik] on väga tubli, et ta on suutnud poisid selliseks kasvatada. See on vägev värk, mis ta on teinud," lisas Sõber.