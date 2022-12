Nii mõnigi valgekrae on eraelus peletis

Virumaa Naiste Tugikeskus on maakonnas ainuke, kes naistele ja lastele vajadusel peavarju pakub. Tugikeskuse juhataja Merle Albrant selgitas, et nemad tegelevad nelja liiki vägivalla ohvritega: füüsiline, vaimne, seksuaalne ja majanduslik. Viimase variandi juhtumid on kasvutrendis ja need puudutavad inimesi, kelle pereelu on näiliselt korras, et mitte öelda eeskujulik. Seepärast kulub nende juhtumite avastamiseks palju aega. Kui naine lõpuks tugikeskusesse jõuab, siis selgub, et vägivald on kestnud juba mitu aastat, kuid politseile ei ole laekunud ühtegi teadet.