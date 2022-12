Lumetõrje kimbutab Väike-Maarja valda

Tetaro grupp OÜ juhatuse liige Roland Tarum ütles lühidalt, et tema on hoopiski saanud mitmeid kõnesid ja kiidusõnu, et teed on korralikult lükatud. "Ju siis on need kohalikud meie peale pahased, kes varem ise lumetõrjet tegid. Hankelepingus on seitse traktorit ja samapaljuga teeme ka tööd. Anname huvilistele võimaluse traktoriga kaasa sõita," rääkis Tarum, kes ei karda näidata, kuidas ja millise kvaliteediga tema ettevõte lumetõrjet teeb.