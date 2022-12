Uue nädala alguse ilm toob üllatusi

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Rannikualadel sajab kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Mandril on paiguti udu ning saartel jäidet. Ida-Eestis puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, Lääne-Eestis tugevneb edela- ja lõunatuul 6-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -9 kuni -15, saartel ja läänerannikul -4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma ning on jäidet.