Nädala kaja: Birgit pani vinguviiulite suu kinni

Küll on halvasti, et nii hästi läks, kõlas ühes vanas telesaates. See oli pealekauba veel lastesaade – ma ei tea, kas irooniast saadi aru või mitte –, ja vaevalt et nalja autorid ning selle ettekandja (Paul Poom) oskasid arvata, et aastate pärast on selline must huumor reaalsus. Nimelt on palju selliseid kodanikke, kes ammutavad vaimujõudu hädaldamisest. Mitte ise tegemisest.