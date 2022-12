Kolumn: teekond pühale mäele

Emotsionaalne kõrgpunkt oli eelmise sajandi 80-ndate keskpaik, kui Rakvere teater oli uue ärkamisaja äratajate ja fosforiidisõja algatajate hulgas. Kalju Saaberi näidendi “Koduvõõrad” lavastus – üle kogu Eesti sõideti bussidega etendust vaatama ja ülimas hardumuses väljendati oma hoiakut ja meelsust Eestimaa hävitamise plaani vastu. Need olid võimsad hetked! Sellist ühtsuse ja solidaarsuse ning kokkuhoidmise tunnet vajaksime ka tänapäeval, ja mitte ainult laulupidudel. Ohud on endiselt olemas ja kurb on jälgida poliitikute kemplemisi ning vastuolusid, mis võivad viia Eesti lõhenemiseni. Võimalik, et teater peaks praeguses ajas taas pöörduma näoga rohkem ühiskonnas toimuva poole ja asetama poliitikud valusalt peegli ette.