Jõulupidusid peetakse koolis, rahvamajas ja isegi ööklubis

Pärast vaheaega uues koolimajas õppetööd alustavad Rakvere riigigümnaasiumi õpilased peavad esimese ühise jõulupeo 20. detsembril. Selleks puhuks on broneeritud endine klubi Exclusive. Riigigümnaasiumi kogukonnajuht Kerli Kängsepp ütles, et peaesinejad on superstaarisaate võitja Alika Milova ja Rakvere metal-bänd Cydefect. “Õhtu tuleb kindlasti meeleolukas, sest üllatusi pakuvad nii õpilased kui ka õpetajad. Häid õpilasi ja õpetajaid on meil palju, jõuluvana peab neid kõiki selle ühise vägeva peoga meeles,” kõneles Kängsepp.