Lohe ja sõja varjud

Pole just tavaline, et laste jõululavastus algab õhuhäire signaaliga. Aga seekord pole parata – lohe on linna all. Tema sõõrmeist imbub suitsu ja tuleleekidest lööb (lava)maailm punaselt hõõguma. Sireen undab ja rahvas on linnast põgenenud, vaid botaanikaaias toimetavad hirmu trotsides pühendunud inimesed. Nende hoida ja hooldada on salapärane taim.