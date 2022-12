Lavastaja Helen Rekkor on ritta seadnud ukraina muinasjutud. Lõppeval aastal need ilmselt ei saakski olla midagi muud kui muinaslood riigist, mis nii väga igatseb üht õnneliku lõpuga lugu. Alatasa kaikuvad õhuhäiresireenid sunnivad laval olevat seltskonda varju otsima, sest lohe tuleb (koopast) ja puhub inimeste kohale surmahingust. Nii võib paralleele leida sõjaga Ukrainas, mis on kaugel müstilisest jutustusest. Mis on kurb ja valus reaalsus. Meie õnn, et saame sellele ümber ehitada muinasjuturaamid ja jutustada seeläbi headusest ja kurjusest, ilust ja elust, kus ei puudu ka lootus. Lootus peab alati olema.