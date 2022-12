Maakonna pisipõnnid ja koolilapsed kogusid vanaelektroonikat

Õppealajuhataja Terje Makarova sõnul osales Rakvere Kungla lasteaed kõigi 12 rühmaga. “Kuna me oleme liitunud rohelise kooli programmiga, on meile keskkonnateema väga südamelähedane. Me püüame igatepidi lastesse ja loomulikult ka vanematesse keskkonnahoidu süstida,” rääkis Makarova.