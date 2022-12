Vaikse loobumise taga peidavad ennast läbipõlemine ja eneseotsingud

Uus on tihtilugu unustatud vana ja nii tuleb välja ka vaikse loobumise teemat uurides. Sellest uuest trendist on räägitud aastakümneid organisatsiooni­teoorias, kui juttu tuleb motivatsiooni­tüüpidest. Vaikse loobumise ja probleemi-eest-ära-motivatsiooni vahele võib tinglikult panna võrdusmärgi. Samas on olud aastakümnetega tohutult muutunud ja mõjutavad meie igapäevaelu hoopis teistsuguses võtmes.