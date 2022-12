Kinnitati tegevuskava eestikeelsele õppele üleminekuks

Lukas märkis, et tegevuskava kinnitamine on loomulik jätk seadusemuudatusele, mille Riigikogu võttis vastu mõne päeva eest, 12. detsembril. "Mul on hea meel tõdeda, et oleme ühiskonnana saanud lõpuks üle rahvuslikust alaväärsustundest ja jõudnud ühisele arusaamisele, et üleminek eestikeelsele õppele on Eestis vältimatu ja tuleb võimalikult kiiresti teoks teha. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisega lõime õigusliku raamistiku eestikeelsele õppele üleminekuks."