Madalrõhkkond toob pühapäevaks tuult ja sadu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool esineb udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Lõuna-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 10-16, Lääne-Eestis 4-9. Saartel ja läänerannikul tuleb -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, hommikul lõuna- ja edelatuul 3-7 m/s. Ilm on olulise sajuta ja kohati on udu. Muidu on nähtavus hea. Külma on 10-13 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti esineb udu. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus tiheneb. Hakkab sadama lörtsi ja vihma, on jäidet. Kesk- ja Ida-Eestis tuleb lund ja lörtsi ning võib tuisata. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10-16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis -2 kuni -7 kraadi. Õhtul tõusevad õhutemperatuurid nullkraadi kanti.