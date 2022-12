"Urmas Sisask oli komeet – kui maandus, hakkas kõik põlema ja särama"

"Urmas ja Jäneda, need on olnud 30 aastat sünonüümid," rääkis Särekanno. "Urmas võttis oma südameasjaks mainida igas paigas, kus ta viibis ja kus teda kuulati, et ta on Jänedalt. Sellega suutis ta selle pisikese täpikese Eestimaa kaardil teiste teadvusesse viia. Mitte ainult Eestimaal, vaid ka mujal."