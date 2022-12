Poistekoori kontsert tuleb haigustele vaatamata

See hooaeg on kulgenud üsna keeruliselt, sest haigusi on palju ja teinekord on olukord olnud lausa nutune. Poistekoori eestvedaja Ello Odraks tõdes, et osas proovides olid kohal vaid pooled laulupoisid. Õnneks olid paljud tõbised viimaseks prooviks terveks saanud ning reedel saavad lapsed kuulajaid oma lauluga rõõmustada.