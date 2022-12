Rakveres saavad 35 last Inglipuu kingitused

"Kui tavaliselt saavad Rakveres Inglipuu kingitused paarkümmend last, siis tänavu oli head teha soovijaid nõnda palju, et kingirõõmu jagub 35 lapsele," sõnas Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket tänulikult.

"Valmisolek laste soove täita näitab, et meie inimestes on palju soojust ja südamlikkust ja et nad soovivad aidata. Suurim tänu on siiras rõõm lapse silmades ning uskuge – kõik hea tuleb ringiga teile tagasi," lisas ta.