Lääne-Virumaa kinnisvaraturg jahtub

Korteritehinguid oli enim Tapa vallas ja Rakvere linnas, vastavalt 19 ja 18 tehingut, ning aastaga on ühes aktiivsus 24 protsenti ja teises 38 protsenti vähenenud. Samas keskmiselt maksis korteri ruutmeeter Rakvere linnas 1081 eurot. See tähendab, et aastaga on ruutmeetri hind maakonna keskuses kallinenud ligi 17 protsenti.