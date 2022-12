Parempoolne Tõnis Kons: väga keeruline oleks meid ette kujutada osalemas Martin Helme juhitavas valitsuses

Eelmisel nädalal Rakveret külastanud Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons ei varjanudki, et käis ajamas valimiste asju, kuid ei soostunud ütlema, kellega ta kohtus ja läbirääkimisi pidas.

Eesti kõige noorem erakond Parempoolsed ei taha ikka veel välja öelda ühtegi nime nimekirjast, kus seisavad need, kes hakkavad nende ridadest kandideerima riigikogusse. Aga muidu on hiljuti Isamaast lahku löönud ja uue partei moodustanud Parempoolsed nagu erakond ikka, kel on programm ja põhimõtted.