Juhtkiri: kui jõulud kujunevad õuduseks

Majandusliku vägivalla puhul võib ekslikult arvata, et naine sõltub mehest ja kuldpuuris elamise nimel talub pehmelt öeldes ebameeldivusi. Asi on siiski tõsisem. Nii vägivalla sisu kui ka avalikkusele edastatud pildi tõttu. Aeg-ajalt on ajakirjandusse jõudnud tuntud inimeste vägivallateod, kuid see näikse olevat jäämäe veepealne osa.