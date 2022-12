Rakvere Kungla lasteaias pöörati tähelepanu puuetega inimeste muredele ja rõõmudele

Rakvere Kungla lasteaed tähistas sel aastal puuetega inimeste päeva, et juhtida ka laste tähelepanu sellele, et meie ümber elab palju inimesi, kellel on mõni puue, kuid kes sellest hoolimata peavad kas üksi või kellegi abiga toime tulema igapäevaelu sageli üsna keerukate väljakutsetega. Samuti oli selle päeva mõte rääkida inimeste erinevustest, luua võimalusi läbimängimiseks, kui raske või kerge oleks elada mõne puudega, ja selle kaudu toetada laste empaatia arengut.