Igal aastal ja just eriti jõulude ajal on jõuluvanadel väga kiire ning neil on vaja palju ringi liikuda, et õigeks ajaks kõikide laste juurde jõuda. Kas sel aastal on Elron jõulutaatidele abiks, lubades neil 23.-26. detsembril kõikidel rongiliinidel tasuta sõita.