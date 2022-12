JELD-WEN kinkis Rakvere lastele uusi talveriideid

Ettevõtte personalijuhi Karin Rändla sõnul on neil olnud juba pikemat aega liikumiskampaania "JELD-WEN liigub ja teeb head" traditsioon. "Oleme seadnud eesmärgi, et kui liigume vähemalt 10 000 km, siis teeme head. Heategevuses on meie hea partner Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakond, kes on andnud meile mõtteid ja ideid, keda või mida võiksime toetada," kõneles Rändla.

Toetamise sihtgrupp on olnud lapsed ja pered, kellel on majanduslikult raske. Rändla sõnul on soetatud just suurte ja puudustkannatavate perede lastele talveriideid. Pandeemiaajal annetas JELD-WEN sülearvuteid, et lapsed saaksid koduõppel olla. "Oleme toetanud laste linnalaagrit ja muid tegevusi," loetles personalijuht. "Ajad on rasked, inflatsioon on meeletu, paljudel peredel on keeruline igapäevase eluga hakkama saada, seega loodame, et meie väikene abi kulub peredele, kellel on tõeliselt raske, marjaks ära," kõneles Rändla.