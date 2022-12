Lumesaanid tallavad taas võõraid põlde

Pahandusi lumesaaniga kihutajatega on pea kõigil suurematel maaomanikel. Kusjuures nad saavad nentida vaid fakti, et taas on nende põllul saanidega ringi sõidetud, aga sõitjatega suhelda pole neil õnnestunud, sest püüa tuult väljal.