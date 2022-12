RR Lektus avab uue kaupluse

Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee ütles, et uus pood on enam kui veerand sajandit Kosel tegutsenud Laura kaupluse mantlipärija. "Ostsime suvel selle kaupluse kinnistu, sest tegu on toidupoe tarbeks ühe parima asukohaga Kosel. Ehitustöödega alustasime oktoobris ja jõulude eel avame uue poe,” sõnas Reinvee. "Püüame Laura kaupluse parimaid tavasid jätkuvalt au sees hoida – näiteks jätkame kohapeal valmistatud värskete lihatoodete pakkumist. Kindlasti on kaubavalikus rohkesti Eesti päritoluga toiduaineid, sest see on meie klientidele väga oluline.”