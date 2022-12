Juhtkiri: Haljala valla eneseotsingud

Kandikogude loomine oli muidugi nutikas ja on hea näide sellest, kuidas väiksemas piirkonnas saab midagi organiseeritud, aga kui valda tervikuna vaadata, näib, et tekkinud on hoopiski olukord, kus eri piirkonnad üritavad kõik endale tekki peale tõmmata ja see mitmelt poolt rakendatava jõu tõttu lõpuks hoopiski rebenema kipub.