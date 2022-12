Novembri lõpus tuli Ahtiainen Kohtla-Järvel Eesti lühirajameistriks 100 meetri kompleksujumises ning tundis ise, et eri ujumisstiilides – eriti liblikas ja kroolis – on ta heas seisus. Võistlustele Norrasse läks ujuja kindla eesmärgiga tuua Eestile Põhjamaade meistritiitel enda põhialadel. Esimesel võistluspäeval hoidis ta eel­ujumistes teadlikult tagasi, et finaalideks energiat hoida. See tasus ennast ära, 100 m liblikujumises tuli Põhjamaade meistri tiitel päris kindlalt ajaga 51,48, kusjuures Ahtiainen oli ainus ujuja, kes saavutas aja alla 52 sekundi.