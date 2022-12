Hoone süüdanud korsten oli hitt kahes külas

Meie maakonnas tulekahjude põhjuseid uuriv Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe ütles, et kunagi oli metalltorude korstnaks kasutamine lubatud. Nüüd enam mitte. "Toona kehtisid leebemad nõuded," sõnas ta ja tõi näite, et ühes kortermajas oli metalltoru pandud läbi mitme korruse keldrist katuseni. See asendas siis trepikoja korterite korstnat. Kirjeldatud olukord võib ette tulla maapiirkondades, kus kaugkütet enam pole ja inimesed on sunnitud oma elamise soojendamiseks kasutama muid võimalusi. "Ühekordse seinaga metalltoru korstnaks ei kõlba," rõhutas Sepajõe.