Pärdi muusikamaja kohta tehakse järgmine suur otsus veebruaris

Linnapea sõnul möödus koosolek möödus väga positiivselt: "Jõulud on Rakveresse jõudnud, tulime kohtumiselt ära suunurgad üleval. KULKA juhataja Margus Allikmaa kinnitas, et on olemas võimekus kahel järgmisel aastal Pärdi muusikamaja projekt ära rahastada."