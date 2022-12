Haljala vallavalitsus viib uut struktuuri ellu

Struktuurimuudatus näeb ette, et haridusteenistus liidetakse sotsiaalteenistusega ning vallavanema sõnul on selle juht sisuliselt abivallavanem, kes reguleerib hariduse, sotsiaaltöö ja noorsootöö valdkonda.

Uus struktuur pole aga kõigile meelt mööda. Kui Malle Laos läheb hooldustöötaja ametikohalt vanaduspensionile, siis sotsiaaltööspetsialistid Urve Vogt ja Eha Veem polnud nõus uue struktuuriga liituma ning koondatakse. "Mulle tuli see muidugi üllatusena, et nad jätkata ei soovi, sest nad on pikalt seda ametit pidanud ja andnud sotsiaaltöö valdkonda suure panuse. Vallavalitsuse nimel tänan neid pika ja tulemusliku teenistuse eest," ütles vallavanem Anti Puusepp.