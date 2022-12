Nädala lõpus läheb jälle külmaks

Reede öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, mandril ka lund, hommikuks sadu hõreneb. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Sooja on kuni 4 kraadi.

Reede päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, õhtul kohati ka lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal pöördub tuul saartel läände ja loodesse. Sooja on kuni 5 kraadi, õhtul Loode-Eestist alates läheb külmemaks ja teedel suureneb libeduseoht.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma, pärast keskööd sadu hõreneb. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse, puhudes 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, vastu hommikut tuul nõrgeneb. Hommikuks on külma 3–8 kraadi, kohati kuni 11 kraadi, meremõjuga rannikul on õhutemperatuur –2 kuni +1. Teedel on väga suur libeduseoht.

Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub enamasti läänekaare tuul 2–8, rannikul puhanguti 11 m/s. Külma on 3–9 kraadi, meremõjuga rannikul on õhutemperatuur –2 kuni +1 kraadi.

Pühapäeva öösel on nii selget taevast kui ka madalaid pilvelaamu, ent ilm on olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2–8 m/s, hommikul pöördub tuul lõunasse. Külma on 4–10, kohati 13 kraadi, meremõjuga rannikul on kuni 1 kraad sooja.